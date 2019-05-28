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В Сьерра-Леоне сняли обвинения с главы футбольной федерации

Спорт

Снятия обвинений и прекращения дела требовала ФИФА

Фритаун, 28 мая 2019, 08:49 — REGNUM  С главы футбольной федерации Сьерра-Леоне Иши Йохансен были сняты обвинения в причастности к коррупционным делам. Приговор был вынесен судом города Фритаун, передает RFI Kiswahili.

Также обвинения были сняты с генерального секретаря Йохансен Кристофера Камара.

В 2018 году власти страны сняли с должности Йохансен и ее соратников. Позже ФИФА, представители которой назвали данное дело «незаконным вмешательством в дела футбольной администрации», постановила прекратить дело в отношении Йохансен и снять с нее все обвинения.

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Футбол
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