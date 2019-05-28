В Сьерра-Леоне сняли обвинения с главы футбольной федерации

Фритаун, , 08:49 — REGNUM С главы футбольной федерации Сьерра-Леоне Иши Йохансен были сняты обвинения в причастности к коррупционным делам. Приговор был вынесен судом города Фритаун, передает RFI Kiswahili.

Также обвинения были сняты с генерального секретаря Йохансен Кристофера Камара.

В 2018 году власти страны сняли с должности Йохансен и ее соратников. Позже ФИФА, представители которой назвали данное дело «незаконным вмешательством в дела футбольной администрации», постановила прекратить дело в отношении Йохансен и снять с нее все обвинения.