Берлинский «Унион» впервые в своей истории вышел в Бундеслигу

Берлин, , 08:31 — REGNUM Берлинский футбольный клуб «Унион» впервые вышел в первую Бундеслигу — высший дивизион чемпионата Германии по футболу.

«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» в ответном стыковом матче. Встреча завершилась со счётом 0:0.

В первом матче команды также сыграли вничью — со счётом 2:2. Таким образом, «Унион» одержал итоговую победу по сумме двух матчей благодаря голам на выезде.

«Унион» вышел в Бундеслигу впервые в своей истории. В сезоне 2018/19 «Унион» занял третье месте во второй Бундеслиги и получил право сыграть в стыковых матчах.

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