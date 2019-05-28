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Берлинский «Унион» впервые в своей истории вышел в Бундеслигу

Спорт

«Унион» прошёл «Штутгарт» в переходных матчах

Берлин, 28 мая 2019, 08:31 — REGNUM  Берлинский футбольный клуб «Унион» впервые вышел в первую Бундеслигу — высший дивизион чемпионата Германии по футболу.

«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» в ответном стыковом матче. Встреча завершилась со счётом 0:0.

В первом матче команды также сыграли вничью — со счётом 2:2. Таким образом, «Унион» одержал итоговую победу по сумме двух матчей благодаря голам на выезде.

«Унион» вышел в Бундеслигу впервые в своей истории. В сезоне 2018/19 «Унион» занял третье месте во второй Бундеслиги и получил право сыграть в стыковых матчах.

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