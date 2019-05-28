Дьяченко проиграла Серене Уильямс в первом круге Roland Garros

Париж, , 07:46 — REGNUM Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла представительнице США Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 32 минуты, завершилась со счётом 6:2, 1:6, 0:6.

Дьяченко ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок, и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы девять эйсов, две ошибки на подаче и пять брейков.

Во втором круге турнира Уильямс сыграет с победительницей матча между представительницей Японии Куруми Нарой и словенской теннисисткой Далилой Якупович.

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