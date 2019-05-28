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«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Бостон, США, 28 мая 2019, 07:23 — REGNUM  «Бостон Брюинз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили нападающие Брейден Шенн и Владимир Тарасенко.

В составе «Бостона» точными бросками отметились защитники Коннор Клифтон и Чарли Макэвой, а также форварды Шон Курали и Брэд Маршан.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч команды проведут 30 мая.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

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