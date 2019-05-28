В НХЛ заявили, что обвинять Кузнецова из-за видео с порошком нет оснований

Нью-Йорк, США, , 06:06 — REGNUM Выдвигать обвинения в адрес хоккеиста российской сборной и форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на основании скандального видео, размещённого в интернете, нельзя, заявил Билл Дэйли, заместитель комиссионера НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Комментируя слух о том, что Кузнецов мог употреблять наркотики, который распространился из-за видео в интернете, представитель НХЛ заявил: говорить о расследовании в отношении спортсмена преждевременно.

По его словам, в фактах разобраться необходимо, но называть это формальным расследованием не следует. Хотя Кузнецов и заявил, что он действительно находился в той комнате, но он же утверждает, что наркотики не принимал.

«Я не буду обвинять его на основании этого», — сказал Дэйли.

Напомним, Кузнецова в соцсетях обвинили в употреблении наркотиков после того, как было опубликовано видео в гостиничном номере. Спортсмен находился рядом со столом, на котором был рассыпан белый порошок.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кузнецов заявил, что он никогда не употреблял наркотики, а что видеозапись сделана была в 2018 году в номере его знакомых, к которому он не имеет отношение. В «Вашингтон Кэпиталз» заявили, что комментировать пока ничего не намерены.

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