«Вашингтон» отреагировал на видео Кузнецова с порошком

Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Комментариев по поводу скандального видео с хоккеистом российской сборной Евгением Кузнецовым не будет, пока не будут изучены факты, заявил пресс-секретарь ХК «Вашингтон Кэпиталз», сообщил журналист Изабель Хуршудян в Twitter.

Комментируя опубликованное в соцсетях видео, на котором Кузнецов находится в гостиничном номере, а на столе перед ним рассыпан белый порошок, в американском клубе, где играет хоккеист сказали, что пока идёт сбор фактов, поэтому в ближайшее время комментариев по поводу этих событий не будет.

Напомним, после проигрыша российской сборной финнам на ЧМ по хоккею в соцсети было опубликовано видео, на котором Кузнецов разговаривает по телефону, находясь в номере отеля. На кровати спит женщина, на столе — белый порошок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортсмен заявил, что видео подлинное, но старое, прошлогоднее, и ни женщина, ни порошок, ни комната не имеют к нему отношения, поскольку в номер его пригласили знакомые. Он же, увидев, что там происходит, позвонил другу и после этого ушёл. Наркотики никогда не употреблял и готов в любой момент пройти обследование.

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