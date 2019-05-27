Перед ФК «Тамбов» поставили задачу попасть в Лигу Европы

Тамбов, , 18:17 — REGNUM Перед футбольным клубом «Тамбов» стоит «простая задача — попасть в Лигу Европы». Об этом сегодня, 27 мая, заявил заместитель главы администрации Тамбовской области, президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Арсен Габуев провел большую пресс-конференцию, на которой шла речь о подготовке команды ФК «Тамбов» к дебюту в Российской премьер-лиге, реконструкции стадиона «Спартак», селекционной работе и задачах на предстоящий сезон.

Заместитель главы администрации отметил, что команда выполнила задачу, которую и болельщики, и губернатор Александр Никитин поставили перед ней на этот сезон — вышла в Российскую премьер-лигу. Хотя сам сезон получился неоднозначным, но Кубок футбольной национальной лиги получен, футбольный клуб «Тамбов» пробился в элиту российского футбола по спортивному принципу — значит, самое время готовиться к дебюту. Тем более, времени на эту подготовку крайне мало. Первый тур РПЛ сезона 2019−2020 годов стартует 14 июля. Меньше чем за два месяца «Тамбов» должен успеть многое: сформировать основной состав, сформировать «молодежку», провести два предсезонных сбора, решить все организационные вопросы, в том числе и по реконструкции домашней арены команды.

Крайне важный вопрос, который поднимался не раз, — финансирование команды. Вице-губернатор Арсен Габуев подчеркнул, что бюджет клуба не изменится и останется на уровне выступлений команды в ФНЛ — 350 млн рублей. Руководство клуба сейчас ведет поиск коммерческих партнеров, рекламных спонсоров, за счёт сотрудничества с которыми планируется привлечь 200−250 млн рублей дополнительно.

Много копий было сломано вокруг этого вопроса. Для сравнения, сейчас бюджет самого бедного клуба РПЛ составляет 1,2 млрд рублей. Но руководство «Тамбова» подобное положение дел не пугает. В клубе вовсю идет кропотливая селекционная работа.

«Нашей команде нужны стрессоустойчивые, «режимные» ребята», — говорит главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян.

Планируется, что на 60 процентов состав новой команды будет сформирован из ребят, защищавших цвета «Тамбова» в завершившемся сезоне в ФНЛ. Кто уйдет, кто останется, решат коллегиально. Многое будет зависеть от физической формы конкретного игрока, его психологического состояния. Однако в команду планируют вернуть тамбовчанина Андрея Часовских, который минувший сезон провел во Владивостоке.

Что касается работ по реконструкции стадиона «Спартак», то они уже продолжаются. На стадионе работает техника. По программе «Наследие чемпионата мира» в Тамбов безвозмездно передано оборудование для систем контроля доступа (система СКУД) с московского стадиона «Спартак». Его ориентировочная стоимость составляет 150 млн рублей.

«Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики», — отметил Арсен Габуев.

Активно прорабатывается и вопрос по количеству посадочных мест на стадионе. После реконструкции их число достигнет 10 тысяч.

«Всё делается в первую очередь для наших болельщиков», — сказал вице-губернатор.

Ранее стало известно, что первые домашние матчи ФК «Тамбов» проведет на стадионе в Саранске — к 14 июля «Спартак» подготовить не получится. Областные власти ставят задачу вернуть в Тамбов большой футбол в конце августа — начале сентября.

«Многое будет зависеть от руководства города Тамбова и администрации стадиона «Спартак», — подчеркнул Арсен Габуев.

За короткое время предстоит провести достаточно много видов работ, привести центральный стадион Тамбова в соответствие с лучшими стадионами страны. Конечно, сделать это будет не просто в силу возраста спортобъекта, его местоположения, наличия в непосредственной близости от него памятников архитектуры. Именно поэтому, по словам Арсена Габуева, сейчас активно прорабатывается вопрос о строительстве нового стадиона в развивающемся северном микрорайоне Тамбова. Он может стать не просто домашней ареной команды — настоящим центром притяжения для всех любителей спорта и активного образа жизни региона.

Но пока появление такого объекта — среднесрочные планы. Что же касается краткосрочных, планов на сезон, то их президент клуба сформулировал так:

«Задачи перед ФК «Тамбов» стоят простые — попадание в Лигу Европы».

Для многих его слова могут показаться фантастикой, но три года назад вряд ли кто-то мог представить, что футбольный клуб «Тамбов» с его скромным бюджетом сможет совершить «настоящее чудо и выиграть второй по значимости футбольный чемпионат страны, напоминают региональные власти. Сегодня ФК «Тамбов» вышел в РПЛ. Значит, время двигаться дальше, к новым высотам.