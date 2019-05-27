Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес покинет клуб

Москва, , 16:02 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес покинет клуб, но может продолжить карьеру в России. Об этом заявил агент игрока Пабло Бентанкур, 27 мая сообщает «Чемпионат».

"Абель определённо уходит из ЦСКА, но он может перейти в другую российскую команду», — сказал Бентанкур.

Напомним, в августе 2018 года Эрнандес стал игроком ЦСКА на правах свободного агента. Его контракт с клубом был рассчитан на три года.

Ранее Эрнандес выступлал за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». Кроме того, в его активе 28 матчей за сборную Уругвая, за которую он забил 11 голов.

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