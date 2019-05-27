РПЛ ужесточит требования к футбольным клубам по наличию стадионов

Москва, , 15:54 — REGNUM Футбольные клубы могут даже не ставить задачу выхода в премьер-лигу, если у них нет соответствующей инфраструктуры. Об этом заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, 27 мая сообщает «Матч ТВ».

По словам Прядкина, к сезону 2020/21 ужесточатся требования к клубам по финансированию, а также по комфорту стадионов.

В сезоне 2019/20 вышедший в премьер-лигу «Тамбов» станет последним клубом, который сможет в качестве домашнего стадиона заявить арену из числа тех, что были построены к чемпионату мира.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 «Тамбов» вышел в премьер-лигу. Однако у клуба нет своего стадиона, подходящего под требования РПЛ, поэтому команда будет играть в Саранске.

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