Стало известно, когда будет представлен календарь нового сезона РПЛ

Москва, , 15:15 — REGNUM Календарь нового сезона чемпионата России по футболу будет представлен до 6 июня. Об этом заявил журналистам глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

По словам Прядкина, структура календаря уже утверждена. До 31 мая должны быть получены предложения клубов по календарю.

«К 6 июня, когда у нас будет общее собрание лиги, мы предоставим календарь», — сказал Прядкин.

Кроме того, он добавил, что у РПЛ есть критерии, которые касаются погодных условий и позволяют вносить изменения в календарь.

Ранее Прядкин сообщил, что матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 6 июля на стадионе «Динамо». Первый тур чемпионата России планируется провести 14 июля.

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