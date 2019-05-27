Олимпийский чемпион по шорт-треку завершил карьеру в возрасте 22 лет

Оттава, , 14:50 — REGNUM Канадский спортсмен Самуэль Жирар, являющийся олимпийским чемпионом 2018 года по шорт-треку, объявил о завершении карьеры в возрасте 22 лет. Об этом сообщает NBC Sports.

«Я покидаю спорт с чувством удовлетворения от того, чего мне удалось достичь», — заявил Жирар.

По словам спортсмена, он тщательно обдумал решение и готов сделать следующий шаг.

Отметим, что на Олимпиаде в Пхёнчхане Жирар выиграл золото на дистанции 1000 м, а также стал бронзовым призёром в эстафете.

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