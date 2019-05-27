Йоханнес Бё сообщил о начале подготовки к новому сезону

Осло, 27 мая 2019, 14:37 — REGNUM Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил о начале подготовки к сезону 2019/20. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Первая тренировка сезона», — написал Бё.
Ранее стало известно, что в состав сборной Норвегии по биатлону на сезон 2019/20 вошли Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Ларс-Хельге Биркеланд, Йоханнес Дале и Эрленд Бьонтегорд.
Напомним, Йоханнес Бё является обладателем Кубка мира сезона 2018/19, а также олимпийским чемпионом 2018 года в индивидуальной гонке и семикратным чемпионом мира.
Читайте также: Лучшая биатлонистка Германии Дальмайер уходит из профессионального спорта