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Йоханнес Бё сообщил о начале подготовки к новому сезону

Спорт

Бё является обладателем Кубка мира сезона 2018/19

Осло, 27 мая 2019, 14:37 — REGNUM  Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил о начале подготовки к сезону 2019/20. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Первая тренировка сезона», — написал Бё.

Ранее стало известно, что в состав сборной Норвегии по биатлону на сезон 2019/20 вошли Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Ларс-Хельге Биркеланд, Йоханнес Дале и Эрленд Бьонтегорд.

Напомним, Йоханнес Бё является обладателем Кубка мира сезона 2018/19, а также олимпийским чемпионом 2018 года в индивидуальной гонке и семикратным чемпионом мира.

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