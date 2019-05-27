УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку

Ньон, Швейцария, , 14:00 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси». Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что футболисты «Арсенала» хотели поддержать своего партнёра по команде Генриха Мхитаряна, выйдя на предматчевую разминку в футболках с его фамилией.

Однако в УЕФА заявили, что подобные акции должны быть согласованы, и выступили против её проведения.

Ранее сообщалось, что Мхитарян по политическим мотивам отказался лететь в Баку, где пройдёт финальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси».

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