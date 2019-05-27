Понедельник, 27 Мая 2019 года
13:42:41 МСК

Шестая ракетка мира Петра Квитова снялась с Roland Garros

Спорт

Причиной стала травма левого предплечья

Париж, 27 мая 2019, 13:37 — REGNUM  Шестая ракетка мира Петра Квитова снялась с соревнований на Открытом чемпионате Франции Roland Garros. Об этом чешская теннисистка написала на своей странице в Twitter.

«С большим сожалением сообщаю о снятии с Roland Garros», — написала Квитова.

Причиной снятия стала травма левого предплечья. По словам Квитовой, МРТ подтвердило надрыв связок.

Соперница Квитовой по первому кругу турнира Сорана Кырстя сыграет против словенской теннисистки Каи Юван.

Напомним, Roland Garros проходит в Париже с 26 мая по 9 июня. Действующей победительницей турнира является румынская теннисистка Симона Халеп.

Читайте также: Потапова уверенно переиграла Кербер в дебюте на турнире во Франции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить