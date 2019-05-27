Понедельник, 27 Мая 2019 года
13:23:20 МСК

Полузащитник «Ливерпуля» Милнер может стать игроком ПСЖ

Спорт

ПСЖ рассматривает приобретение Милнера как один из вариантов усиления команды

Париж, 27 мая 2019, 13:23 — REGNUM  Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, ПСЖ планирует провести усиление состава в летнее межсезонье. В качестве одного из вариантов рассматривается приобретение Милнера.

Отмечается, что летом у Милнера истекает контракт с «Ливерпулем». Поэтому в случае перехода игрока, ПСЖ заплатит за его трансфер

Напомним, Милнер перешёл в «Ливерпуль» в 2015 году. Ранее он играл з такие клубы, как «Лидс Юнайтед», «Суиндон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».

Читайте также: «ПСЖ» и Тухель продлили соглашение о сотрудничестве до 2021 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить