Полузащитник «Ливерпуля» Милнер может стать игроком ПСЖ

Париж, , 13:23 — REGNUM Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, ПСЖ планирует провести усиление состава в летнее межсезонье. В качестве одного из вариантов рассматривается приобретение Милнера.

Отмечается, что летом у Милнера истекает контракт с «Ливерпулем». Поэтому в случае перехода игрока, ПСЖ заплатит за его трансфер

Напомним, Милнер перешёл в «Ливерпуль» в 2015 году. Ранее он играл з такие клубы, как «Лидс Юнайтед», «Суиндон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».

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