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Брат владельца «Манчестер Сити» может купить «Ньюкасл Юнайтед»

Спорт

Новым владельцем клуба может стать шейх Халид

Ньюкасл, Великобритания, 27 мая 2019, 12:36 — REGNUM  Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» может сменить владельца. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, новым владельцем клуба может стать шейх Халид, который является сводным братом шейха Мансура, владеющего другим клубом — «Манчестер Сити».

Отмечается, что в настоящий момент «Ньюкасл Юнайтед» принадлежит Майку Эшли, который согласился продать клуб за £350 млн.

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