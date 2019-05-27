Сборная России по хоккею поднялась на второе место в рейтинге IIHF

Москва, 27 мая 2019, 11:46 — REGNUM Сборная России по хоккею поднялась с третьего на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщается на сайте организации.
Лидером рейтинга является сборная Канады, которая проиграла команде Финляндии в финале чемпионата мира. Финляндия, в свою очередь, переместилась в пятого места на третье.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России выиграла бронзу чемпионата мира, обыграв команду Чехии в матче за третье место.
Рейтинг IIHF:
- Канада — 3705 очков
- Россия — 3640
- Финляндия — 3615
- Швеция — 3615
- Чехия — 3465
- США — 3430
- Германия — 3355
- Швейцария — 3325
- Словакия — 3040
- Латвия — 3025.
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