Понедельник, 27 Мая 2019 года
11:50:12 МСК

Глава IIHF назвал сенсацией победу сборной Финляндии на чемпионате мира

Спорт

Финские хоккеисты показали невероятную игру

Глава IIHF назвал сенсацией победу сборной Финляндии на чемпионате мира
Олег Шамро. Хоккей. Острый момент. 1969

Братислава, 27 мая 2019, 11:34 — REGNUM  Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что победа сборной Финляндии на чемпионате мира стала сенсацией. Об этом сообщает ТАСС.

«Это сенсация. Это спорт, здесь никогда невозможно предсказать результат. Финнам было нечего терять», — сказал Фазель.

По его словам, финские хоккеисты показали невероятную игру. У них не было громких имен, но они играла как команда.

Он добавил, что когда сборная Финляндии проиграла Германии на групповом этапе со счетом 2:4, то это стало сюрпризом.

Напомним, сборная Финляндии стала чемпионом мира хоккею — 2019. В финале финские хоккеисты обыграли канадцев со счётом 3:1.

Читайте также: Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить