Москва, , 11:22 — REGNUM Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Спартак» забил 36 голов за 30 матчей сезона 2018/19. Этот результат является худшим для клуба в чемпионате России.

Отметим, что похожий результат «Спартак» продемонстрировал в сезоне-2003, когда игроки команды забили всего 38 мячей. Тогда «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице.

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