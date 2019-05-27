Главный тренер «Аталанты» пообещал достойное выступление в Лиге чемпионов

Бергамо, Италия, , 11:05 — REGNUM Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что его команда будет достойно выглядеть в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.

«О попадании в Лигу чемпионов мы даже мечтать не могли. С нами никогда такого не случалось», — сказал Гасперини.

Напомним, «Аталанта» заняла третье место в завершившемся сезоне чемпионата Италии по футболу. Этот результат стал лучшим в истории клуба.

Это даёт «Аталанте» право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также в главном европейском турнире сыграют «Ювентус», «Наполи» и «Интер».

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