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Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге ATP

Спорт

Хачанов поднялся на одну строчку – с 12-го на 11-е место

Москва, 27 мая 2019, 10:35 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована 27 мая на сайте организации.

Хачанов поднялся на одну строчку — с 12-го на 11-е место, сместив итальянского теннисиста Фабио Фоньини.

Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте идёт испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 27 мая:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 12 355 очков
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 5950
  4. Доминик Тим (Австрия) — 4685
  5. Александр Зверев (Германия) — 4360
  6. Стефанос Циципас (Греция) — 4080
  7. Кеи Нисикори (Япония) — 3860
  8. Кевин Андерсон (ЮАР) — 3745
  9. Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3235
  10. Джон Изнер (США) — 2895
  11. Карен Хачанов — 2800

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