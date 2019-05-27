Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге ATP

Москва, , 10:35 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована 27 мая на сайте организации.

Хачанов поднялся на одну строчку — с 12-го на 11-е место, сместив итальянского теннисиста Фабио Фоньини.

Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте идёт испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 27 мая:

Новак Джокович (Сербия) — 12 355 очков Рафаэль Надаль (Испания) — 7945 Роджер Федерер (Швейцария) — 5950 Доминик Тим (Австрия) — 4685 Александр Зверев (Германия) — 4360 Стефанос Циципас (Греция) — 4080 Кеи Нисикори (Япония) — 3860 Кевин Андерсон (ЮАР) — 3745 Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3235 Джон Изнер (США) — 2895 Карен Хачанов — 2800

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