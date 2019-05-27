В Аргентине расследуют пропажу денег за трансфер Паредеса из «Зенита» в ПСЖ

Буэнос-Айрес, , 10:26 — REGNUM Переход полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» в ПСЖ стал предметом разбирательств в Аргентине. Об этом сообщает Infobae.

По информации издания, аргентинский клуб «Бока Хуниорс», воспитанником которого является Паредес, согласно правилам ФИФА, должен был получить часть денег за трансфер игрока.

Отмечается, что в марте ПСЖ должен был выплатить аргентинскому клубу €520 тыс., однако деньги не поступили.

Выяснилось, что эта сумма прошла через счёт в Нью-Йорке и оказалась на счёте в Мексике. Предполагается, что это стало результатом деятельности интернет-пиратов.

Напомним, в январе Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ. Сумма трансфера составила € 47 млн.

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