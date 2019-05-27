Понедельник, 27 Мая 2019 года
10:26:45 МСК

В Аргентине расследуют пропажу денег за трансфер Паредеса из «Зенита» в ПСЖ

Спорт

Предполагается, что это стало результатом деятельности интернет-пиратов

Буэнос-Айрес, 27 мая 2019, 10:26 — REGNUM  Переход полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» в ПСЖ стал предметом разбирательств в Аргентине. Об этом сообщает Infobae.

По информации издания, аргентинский клуб «Бока Хуниорс», воспитанником которого является Паредес, согласно правилам ФИФА, должен был получить часть денег за трансфер игрока.

Отмечается, что в марте ПСЖ должен был выплатить аргентинскому клубу €520 тыс., однако деньги не поступили.

Выяснилось, что эта сумма прошла через счёт в Нью-Йорке и оказалась на счёте в Мексике. Предполагается, что это стало результатом деятельности интернет-пиратов.

Напомним, в январе Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ. Сумма трансфера составила € 47 млн.

Читайте также: Леандро Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить