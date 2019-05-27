Аллегри: оставляю команду, которая в следующем сезоне выиграет титул

Турин, Италия, , 09:50 — REGNUM Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы команды на победу в чемпионате Италии в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Я оставляю после себя команду-победительницу. В следующем сезоне шансы снова выиграть титул составляют если не 100, то 80%», — сказал Аллегри.

Отметим, что Аллегри провёл последнюю пресс-конференцию в качестве главного тренера «Ювентуса».

Напомним, 17 мая «Ювентус» официально подтвердил, что Аллегри покинет клуб по окончании сезона 2018/19.

Добавим, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года. За это время команда под его руководством пять раз выиграла чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, дважды — Суперкубок Италии. Кроме того, «Ювентус» два раза играл в финале Лиги чемпионов — в 2015 и 2017 годах, но оба раза уступил.

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