Даниэле Де Росси провёл прощальный матч за «Рому»

Рим, , 09:36 — REGNUM Капитан итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси провёл прощальный матч за клуб. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Де Росси вышел на поле в стартовом составе в матче 38-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (2:1). Он сыграл 82 минуты, после чего был заменён на турецкого полузащитник Дженгиза Ундера.

Уходя с поля, Де Росси передал капитанскую повязку Алессандро Флоренци.

https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1132753533554614272

После завершения встречи Де Росси совершил круг почёта по стадиону. Футболисты «Ромы» надели футболки с его номером и фамилией, а в центре поля появился посвящённый ему большой баннер.

Напомним, 35-летний Даниэле Де Росси является воспитанником «Ромы». Он сыграл 616 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 63 гола и отдал 54 результативные передачи.

Добавим, что в 2017 году «Рома» прощалась с другим легендарным игроком — Франческо Тотти, который завершил карьеру в возрасте 40 лет.

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