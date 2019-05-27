Илья Воробьёв останется главным тренером сборной России по хоккею

Москва, , 09:23 — REGNUM Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв продолжит работу с национальной командой. Об этом заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, сообщает «Р-спорт».

"Илья Воробьёв продолжит работу в сборной России, у него контракт», — сказал Третьяк.

По его словам, необходимо разобраться, в чём недоработали, и сделать выводы, чтобы выиграть чемпионство в следующем году.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России выиграла бронзовые медали чемпионата мира. В матче за третье место российские хоккеисты обыграли команду Чехии в серии буллитов со счётом 3:2.

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