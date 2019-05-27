Овечкин станцевал на командном ужине сборной России после победы над Чехией

Братислава, , 09:16 — REGNUM Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин станцевал на ужине команды после победы в матче за бронзу над сборной Чехии. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Nova Caps.

Овечкин исполнил танец под музыку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Кроме того, во время ужина хоккеисты исполнили гимн России.

https://www.instagram.com/p/Bx8U6T3hm2A/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу над командой Чехии на чемпионате мира в матче за третье место. Матч завершился в серии буллитов со счётом 3:2.

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