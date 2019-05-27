Понедельник, 27 Мая 2019 года
09:16:52 МСК

Овечкин станцевал на командном ужине сборной России после победы над Чехией

Спорт

Овечкин исполнил танец под музыку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Братислава, 27 мая 2019, 09:16 — REGNUM  Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин станцевал на ужине команды после победы в матче за бронзу над сборной Чехии. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Nova Caps.

Овечкин исполнил танец под музыку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Кроме того, во время ужина хоккеисты исполнили гимн России.

https://www.instagram.com/p/Bx8U6T3hm2A/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу над командой Чехии на чемпионате мира в матче за третье место. Матч завершился в серии буллитов со счётом 3:2.

Читайте также: Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ-2019

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить