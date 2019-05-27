Главный тренер «Спартака» назвал виновного в поражении от «Оренбурга»

Москва, , 09:03 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что голкипер Александр Максименко виноват в двух пропущенных голах в матче против «Оренбурга». Об этом сообщает Sport24.

«Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости. Максименко допустил две ошибки, и это повлияло на результат», — сказал Кононов.

По его словам, «Спартак» атаковал достаточно большими силами, но при этом пропустил в двух атаках.

Напомним, «Спартак» проиграл «Оренбургу» в 30-м туре чемпионата России по футболу со счётом 0:2 и занял пятое итоговое место в турнирной таблице, позволяющее выступить в квалификации Лиги Европы.

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