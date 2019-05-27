Наездник из Казахстана завоевал золото на этапе Кубка мира по конкуру

Бишкек, , 09:02 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Ержан Корабай завоевал золото на этапе Кубка мира по конкуру в Киргизии, сообщили 27 мая в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

В первом виде соревнований второе и третье место заняли наездники из Узбекистана Абдурахмон Абдуллаев и Иброхим Шокиров. В третьем виде конкура казахстанский спортсмен Александр Тишков также завоевал золото. Второе место занял наездник из Киргизии — Камиль Сабитов, третье — Сайдамирхон Тургунбоев из Узбекистана.

Напомним, 26 мая молодежная спортивная лига Казахстана по кокпару провела показательное выступление во Франции, которое прошло в рамках фестиваля «Природа и охота» в городе Фонтенбло.

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