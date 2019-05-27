Каноисты из Казахстана завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Польше

Познань, Польша, , 08:47 — REGNUM Спортсмены из Казахстана Тимур Хайдаров и Мерей Медетов заняли третье место на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани. Об этом 27 мая сообщили в национальном Олимпийском комитете.

Казахстанские спортсмены финишировали третьими на дистанции 200 метров в дисциплине «каноэ-двойка». Первое место заняли Арсен Сливинский и Михаль Марек Любниевский из Польши. Второе место заняли белорусские каноисты Глеб Солодуха и Денис Махлай.

Отметим, в рамках этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ казахстанские спортсмены Сергей Токарницкий и Иван Лукьянов заняли восьмое место в дисциплине «байдарка-двойка» на дистанции 200 м.

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