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Каноисты из Казахстана завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Польше

Спорт

Казахстанские спортсмены финишировали третьими на дистанции 200 метров в дисциплине «каноэ-двойка»

Познань, Польша, 27 мая 2019, 08:47 — REGNUM  Спортсмены из Казахстана Тимур Хайдаров и Мерей Медетов заняли третье место на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани. Об этом 27 мая сообщили в национальном Олимпийском комитете.

Казахстанские спортсмены финишировали третьими на дистанции 200 метров в дисциплине «каноэ-двойка». Первое место заняли Арсен Сливинский и Михаль Марек Любниевский из Польши. Второе место заняли белорусские каноисты Глеб Солодуха и Денис Махлай.

Отметим, в рамках этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ казахстанские спортсмены Сергей Токарницкий и Иван Лукьянов заняли восьмое место в дисциплине «байдарка-двойка» на дистанции 200 м.

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