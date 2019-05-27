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Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

Спорт

«Анжи» занял 15-е место в чемпионате России

Махачкала, 27 мая 2019, 08:36 — REGNUM  Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Сегодня моя заключительная пресс-конференция в лице главного тренера «Анжи». Всем понятно, что я покину это кресло», — сказал Адиев.

По его словам, ему, как тренеру-дебютанту, было страшно вылететь в первый же сезон.

Он также добавил, что игроки и тренеры сделали всё, что могли. Теперь на первый план должны выйти другие люди, чтобы решить, что будет с клубом.

Напомним, «Анжи» занял 15-е место в чемпионате России по футболу сезона 2018/19 и вылетел в первый дивизион. На протяжении всего сезона остро стоял вопрос о финансировании клуба и его дальнейшем существовании.

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