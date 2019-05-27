Роналду не вошёл в тройку лучших бомбардиров сезона впервые за 12 лет

Турин, Италия, , 08:22 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые за 12 лет не вошёл в тройку лучших бомбардиров сезона.

В сезоне 2018/19 Роналду забил 21 гол в 31 матче чемпионата Италии и занял четвёртое место в списке бомбардиров. В последний раз такой результат был у португальского футболиста в сезоне 2006/07, когда он играл за «Манчестер Юнайтед» и забил девять голов.

Отметим, что лучшим бомбардиром чемпионата Италии сезона 2018/19 стал нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла, забивший 26 голов. На втором месте — форвард «Аталанты» Дуван Сапата с 23 мячами. Замкнул тройку нападающий Кшиштоф Пёнтек, игравший в «Дженоа» и «Милане» и забивший 22 гола.

Напомним, чемпионом Италии стал «Ювентус», который на 11 очков опередил «Наполи».

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