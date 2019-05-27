Баскетболистки из Казахстана завоевали серебро на Кубке Азии в Китае

Чанша, Китай, , 08:10 — REGNUM Женская команда Казахстана по баскетболу (3×3) заняла второе на Кубке Азии в Китае. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Сборная Казахстана уступила команде Австралии со счетом 20:9. Мужская сборная республики в игре за третье место уступила команде Китая со счетом 11:14.

Напомним, 22−26 мая в китайском городе Чанша прошел Кубок Азии по баскетболу. В рамках группового раунда казахстанские баскетболистки одержал победу над сборной Монголии — 17:14, Киргизии — 21:2 и Таиланда — 21:19.

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