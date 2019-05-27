Понедельник, 27 Мая 2019 года
08:11:11 МСК

Баскетболистки из Казахстана завоевали серебро на Кубке Азии в Китае

Спорт

Сборная Казахстана уступила команде Австралии со счетом 20:9

Чанша, Китай, 27 мая 2019, 08:10 — REGNUM  Женская команда Казахстана по баскетболу (3×3) заняла второе на Кубке Азии в Китае. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Сборная Казахстана уступила команде Австралии со счетом 20:9. Мужская сборная республики в игре за третье место уступила команде Китая со счетом 11:14.

Напомним, 22−26 мая в китайском городе Чанша прошел Кубок Азии по баскетболу. В рамках группового раунда казахстанские баскетболистки одержал победу над сборной Монголии — 17:14, Киргизии — 21:2 и Таиланда — 21:19.

Читайте также: «Торонто» победил в серии с «Милуоки» и впервые вышел в финал НБА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить