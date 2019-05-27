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«Зенит» провёл чемпионский парад в Петербурге, проехав на золотом автобусе

Спорт

«Зенит» отпраздновал победу в чемпионате России сезона 2018/19

Санкт-Петербург, 27 мая 2019, 07:46 — REGNUM  Футбольный клуб «Зенит» провёл чемпионский парад в Санкт-Петербурге. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба клуба.

Сначала игроки и тренеры «Зенита» прошли на корабле по рекам и каналам Санкт-Петербурга, после чего пересели на золотой двухэтажный автобус, на котором проехали по центру города.

Кроме того, игроки и тренеры «Зенита» поднялись на сцену ежегодного фестиваля «Классика на Дворцовой». Они обратились к болельщикам, представив им чемпионский кубок.

Таким образом «Зенит» отпраздновал победу в чемпионате России сезона 2018/19. «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу за три тура до окончания первенства.

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