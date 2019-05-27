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Теннисистка из Казахстана уступила спортсменке из России в финале Italy 09А

Спорт

Анна Данилина уступила Варваре Грачевой со счетом 6:3, 7:5

Рим, 27 мая 2019, 07:48 — REGNUM  Теннисистка из Казахстана Анна Данилина уступила Варваре Грачевой из России в финале турнира Italy 09A. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В финальном поединке казахстанская спортсменка уступила теннисистке из России со счетом 6:3, 7:5. Призовой фонд соревнований составил $25 тыс. Отмечается, что турнир Italy 09A входит в серию ITF Women Tour.

Напомним, 25 мая теннисистка из Казахстана Юлия Путинцевва стала чемпионкой турнира WTA International 250 в Нюрнберге. В финальном матче казахстанская спортсменка обыграла Тамару Зиданшек из Словении.

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