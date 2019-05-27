Форвард сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019

Братислава, , 07:36 — REGNUM Нападающий сборной Канады Марк Стоун признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает «Чемпионат».

Стоун забросил восемь шайб и стал лучшим снайпером турнира. Кроме того, он вошёл в первую пятёрку бомбардиров турнира, на его счету 14 очков — восемь голов и шесть результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в финале чемпионата мира играли сборные Финляндии и Канады. Победу одержали финские хоккеисты со счётом 3:1.

Читайте также: Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею