Понедельник, 27 Мая 2019 года
07:36:12 МСК

Форвард сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019

Спорт

Стоун забросил восемь шайб и стал лучшим снайпером турнира

Братислава, 27 мая 2019, 07:36 — REGNUM  Нападающий сборной Канады Марк Стоун признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает «Чемпионат».

Стоун забросил восемь шайб и стал лучшим снайпером турнира. Кроме того, он вошёл в первую пятёрку бомбардиров турнира, на его счету 14 очков — восемь голов и шесть результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в финале чемпионата мира играли сборные Финляндии и Канады. Победу одержали финские хоккеисты со счётом 3:1.

Читайте также: Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить