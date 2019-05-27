ФИФА отстранила чиновника из Южного Судана от футбольных мероприятий

Джуба, , 08:18 — REGNUM Экс-президент футбольной ассоциации Южного Судана Чабур Гок Алей на 10 лет был отстранен от деятельности, связанной с футболом на национальном и международном уровнях. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Международной федерации футбола (ФИФА).

«Арбитражная палата независимой этической комиссии признала Чабура Гок Алея виновным в незаконном присвоении средств фондов ФИФА, а также в предоставлении подарков и предпочтений, что противоречит этическому кодексу ФИФА», — говорится в заявлении Международной ассоциации футбола.

Речь идет о присвоении средств фондов Программы финансовой помощи ФИФА, а также средств Фондов целевой программы ФИФА, полученных Футбольной ассоциацией Южного Судана в 2014—2015 годах. Также в заявлении говорится о взятках, которые Алей давал футбольным чиновникам и другим частным лицам.

Запрет на деятельность, связанную с футболом, имеет немедленный эффект, сообщают источники ФИФА. Также Алей будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч швейцарских франков (около 499 тысяч долларов США).