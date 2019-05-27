Понедельник, 27 Мая 2019 года
07:25:01 МСК

Василевский рассказал о состоянии сборной России после победы над Чехией

Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира

Братислава, 27 мая 2019, 07:24 — REGNUM  Вратарь сборной России по хоккею Андрей Василевский рассказал о состоянии команды после матча за бронзу чемпионата мира. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Особо эмоций нет, считаю, что все сегодня молодцы. Конечно, были тяжёлые моменты, но мы выдержали и дошли до победы», — сказал Василевский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира. В матче за третье место российские хоккеисты обыграли сборную Чехии в серии буллитов со счётом 3:2.

Чемпионами мира стали хоккеисты из Финляндии, обыгравшие Канаду со счётом 3:1.

Читайте также: Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ-2019

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить