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Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Спорт

Финны выиграли у канадцев со счетом 3:1

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
© Mikael Leppä
Сборная Финляндии по хоккею празднует победу чемпионате мира. 2011

Братислава, 27 мая 2019, 00:54 — REGNUM  Финская хоккейная сборная оказалась сильнее канадской в финальном матче мирового первенства в Словакии. Финны выиграли со счетом 3:1.

В команде победителей шайбы на 23-й и 43-й минуте забросил Марко Анттила, на 56-й отличился Харри Песонен. Одно очко канадцам принес Ши Теодор на 11-й минуте встречи.

Финальный матч состоялся на арене имени Ондрея Непелы, собравшей более 9 тыс. зрителей.

Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, третье место досталось российской сборной после победы над чехами. Счет после серии буллитов составил 3:2 в пользу РФ.

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