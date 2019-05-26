Ковальчук о сборной России: «У нас сильная команда»

Братислава, , 21:48 — REGNUM Сборную России по хоккею, занявшую на чемпионате мира (ЧМ) в Словакии третье место, ожидает «светлое будущее». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил капитан команды Илья Ковальчук после игры против хоккеистов сборной Чехии.

«У нас сильная команда, — сказал Ковальчук. — Много молодых ребят, многие из которых первый раз играли на ЧМ».

Как передавало ИА REGNUM, 26 мая сборная России по хоккею, переигравшая команду Чехии, завоевала бронзовые медали на ЧМ-2019 в Словакии. Прошедшая на арене в Братиславе встреча завершилась со счетом 3:2.

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