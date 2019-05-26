Воскресенье, 26 Мая 2019 года
21:48:35 МСК

Ковальчук о сборной России: «У нас сильная команда»

Спорт

«Много молодых ребят»

Братислава, 26 мая 2019, 21:48 — REGNUM  Сборную России по хоккею, занявшую на чемпионате мира (ЧМ) в Словакии третье место, ожидает «светлое будущее». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил капитан команды Илья Ковальчук после игры против хоккеистов сборной Чехии.

«У нас сильная команда, — сказал Ковальчук. — Много молодых ребят, многие из которых первый раз играли на ЧМ».

Как передавало ИА REGNUM, 26 мая сборная России по хоккею, переигравшая команду Чехии, завоевала бронзовые медали на ЧМ-2019 в Словакии. Прошедшая на арене в Братиславе встреча завершилась со счетом 3:2.

Читайте также: Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ-2019

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить