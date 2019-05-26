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Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ-2019

Спорт

26 мая сборные Канады и Финляндии разыграют золотые награды турнира

Братислава, 26 мая 2019, 20:18 — REGNUM  Сборная России по хоккею смогла завоевать бронзовые медали на чемпионате мира (ЧМ) 2019 года в Словакии, переиграв в матче за третье место команду Чехии. Встреча, прошедшая 26 мая на арене в Братиславе, завершилась со счетом 3:2. Основное время игры закончилось вничью — 2:2, однако в серии буллитов точнее оказались подопечные Ильи Воробьева.

В составе победителей голевыми действиями отметились Михаил Григоренко, Артём Анисимов, Илья Ковальчук (буллит) и Никита Гусев (буллит). У сборной Чехии отличились Михал Ржепик и Доминик Кубалик.

Таким образом, сборная России по хоккею стала бронзовым призером ЧМ в Словакии. Напомним, что 26 мая сборные Канады и Финляндии разыграют золотые награды турнира.

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