СМИ: «МЮ» отказался от покупки защитника «Аякас» де Лигта

Манчестер, Великобритания, , 15:58 — REGNUM Руководство футбольной команды «Манчестер Юнайтед» не будет пытаться приобрести за защитника команды «Аякс» из Амстердама Матейса де Лигта, сообщает 26 мая Sky Sport.

По информации источника, руководству «МЮ» больше не интересен де Лигт, который намеревается продолжить свою карьеру в «Барселоне», а его агенты пытаются использовать предложение манчестерской команды для того, чтобы выбить из боссов каталонской команды более комфортные условия для своего подопечного.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что «МЮ» планирует приобрести 19-летнего де Лигта за 74 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне де Лигт сыграл за «Аякс» в 55 матчах и отметился в них 7 голами и 4 результативными передачами.