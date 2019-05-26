Хавбек Канте получил новую травму и может пропустить финал ЛЕ

Лондон, , 15:34 — REGNUM Французский полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Канте Н'Голо может не принять участия в матче финала Лиги Европы с участием своей команды против другого лондонского клуба — «Арсенал», сообщает 26 мая Goal.com.

По данным источника, 28-летний футболист почти восстановился после травмы икры, которую получил в начале мая. Однако, по данным издания, есть возможность того, что игрок вынужден будет пропустить матч финала Лиги Европы из-за новой травмы, полученной на тренировке.

Отметим, в нынешнем сезоне полузащитник сыграл 52 матча за клуб и отметился в них пятью мячами. Мачт финала Лиги Европы между лондонскими командами «Арсенал» и «Челси» состоится в Баку 29 мая.