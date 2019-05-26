Защитник «Ахмата» Родолфо заканчивает игровую карьеру

Грозный, , 15:00 — REGNUM Бразильский защитник грозненской команды «Ахмат» Родолфо намерен заканчивает свою игровую карьеру, об этом 26 мая сообщил в своем Twitter журналист Адам Зубайраев.

«Сегодня свой последний матч за Ахмат проводит @rdbispo!», — говорится в сообщении.

Таким образом, сегодняшний матч 30-го тура Российской Премьер-лиги между командами «Ахмат» и «Ростов» станет последним в профессиональной карьере футболиста.

Отметим, Родолфо перешел в «Ахмат» из бразильской команды «Васко де Гама» в 2015 году. В нынешнем сезоне он сыграл за свой клуб в 11 матчах и отметился в них одним голом. Также играл за время своей карьеры в таких клубах как киевское «Динамо», «Гремио» и московский «Локомотив». В составе последнего выиграл Кубок России в сезоне 2006/07.