Воскресенье, 26 Мая 2019 года
15:00:31 МСК

Защитник «Ахмата» Родолфо заканчивает игровую карьеру

Спорт

Матч между «Ахмат» и «Ростов» станет для него последним в карьере

Грозный, 26 мая 2019, 15:00 — REGNUM  Бразильский защитник грозненской команды «Ахмат» Родолфо намерен заканчивает свою игровую карьеру, об этом 26 мая сообщил в своем Twitter журналист Адам Зубайраев.

«Сегодня свой последний матч за Ахмат проводит @rdbispo!», — говорится в сообщении.

Таким образом, сегодняшний матч 30-го тура Российской Премьер-лиги между командами «Ахмат» и «Ростов» станет последним в профессиональной карьере футболиста.

Отметим, Родолфо перешел в «Ахмат» из бразильской команды «Васко де Гама» в 2015 году. В нынешнем сезоне он сыграл за свой клуб в 11 матчах и отметился в них одним голом. Также играл за время своей карьеры в таких клубах как киевское «Динамо», «Гремио» и московский «Локомотив». В составе последнего выиграл Кубок России в сезоне 2006/07.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить