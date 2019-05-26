Потапова уверенно переиграла Кербер в дебюте на турнире во Франции

Париж, , 15:00 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова уверенно обыграла немку Анжелику Кербер, являющуюся пятой ракеткой мира, в матче первого круга открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.

Потапова переиграла Кербер в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 14 минут. За это время российская теннисистка ни разу не подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 6 из 10 возможных брейк-пойнтов. Её соперница также ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

Во втором круге соперницей российской теннисистки станет победительница противостояния между китаянкой Ван Яфань и чешкой Маркетой Вондрушовой.