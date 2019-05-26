Олимпийский чемпион 1976 года Борис Александров введен в зал славы IIHF

Братислава, , 14:37 — REGNUM Советский и российский хоккеист Борис Александров введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе, сообщает 26 мая Сhampionat.com.

Также, наряду с Александровым, в зал славы IIHF введены нападающие швед Йорген Йонссон, американец Майк Модано, словаки Зигмунд Палффи и Мирослав Шатан, а также канадская хоккеистка Хейли Уикенхейзер. Все спортсмены введены в Зал славы как регулярные члены за вклад в развитие хоккея.

Отметим, нападающий Борис Александров является олимпийским чемпионом 1976 года в составе сборной СССР, также участвовал в Кубке Канады в том же году. Крое этого являлся трехкратным чемпионом Советского Союза в составе команды ЦСКА.

После завершения игровой карьеры был с 1996 по 2002 год главным наставником усть-каменогорской команды «Торпедо» и сборной Казахстана по хоккею. Под его руководством национальная сборная за два года вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Погиб в возрасте 46 лет в авиакатастрофе 31 июля 2002 года.