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Российский тяжелоатлет установил мировой рекорд на ЧМ в Японии

Спорт

Спортсмен выжал от груди в «Жиме лежа» штангу весом в 346 килограмм

Токио, 26 мая 2019, 13:59 — REGNUM  Российский тяжелоатлет Владимир Гришаев победил на чемпионате мира по пауэрлифтингу, проходящему в Токио, и установил при этом новый мировой рекорд.

Спортсмен, который выступает в весовой категории 105 кг, уверенно выжал от груди в упражнении «Жим лежа» штангу весом в 346 килограмм. Гришаев является воспитанником тренера Антона Солодова и завоевывает данный титул уже в пятый раз.

Отметим, ранее, 23 мая, на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Токио отметилась рекордом ещё одна воспитанница Солодова — Виктория Кольцова. Спортсменка стала обладательницей золотой медали в своей возрастной (до 18 лет) и весовой категории (до 72 кг), отжав от груди штангу весом 147,5 кг.

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Тяжелая атлетика
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