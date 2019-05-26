Российский тяжелоатлет установил мировой рекорд на ЧМ в Японии

Токио, , 13:59 — REGNUM Российский тяжелоатлет Владимир Гришаев победил на чемпионате мира по пауэрлифтингу, проходящему в Токио, и установил при этом новый мировой рекорд.

Спортсмен, который выступает в весовой категории 105 кг, уверенно выжал от груди в упражнении «Жим лежа» штангу весом в 346 килограмм. Гришаев является воспитанником тренера Антона Солодова и завоевывает данный титул уже в пятый раз.

Отметим, ранее, 23 мая, на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Токио отметилась рекордом ещё одна воспитанница Солодова — Виктория Кольцова. Спортсменка стала обладательницей золотой медали в своей возрастной (до 18 лет) и весовой категории (до 72 кг), отжав от груди штангу весом 147,5 кг.