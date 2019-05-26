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Российский теннисный арбитр признан в сокрытии коррупции

Спорт

Судья отказалась о предложенных ей денег, но не сообщила о данном факте в соответствующий орган

Лондон, 26 мая 2019, 13:51 — REGNUM  Российского теннисного судью Светлану Теряеву признали виновной в сокрытии коррупции. Об этом сообщается 26 мая в релизе на официальном сайте антикоррупционной организации Tennis Integrity Unit (TIU).

Как сообщает ТIU, ещё в июле 2017 года представитель одного из игроков на матче, на котором Теряева была арбитром, предложил ей крупную денежную сумму за то, чтобы она совершила манипуляции своим судейским устройством. Это позволило бы сделать уверенные ставки на поединок в тотализаторе.

Российский арбитр отказалась от данного предложения, однако не сообщила о произошедшем в соответствующий орган. По итогам слушания по делу Теряевой было установлено, что она нарушила два пункта Антикоррупционной теннисной программы (TACP). Санкции в её отношении будут определены позднее.

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