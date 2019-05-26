«Зенит» и «Енисей» объявили стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Тренерские штабы футбольных клубов «Енисей» из Красноярска и санкт-петербургского «Зенита» объявили стартовые составы своих команд на матч 30-го, заключительного тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с их участием.

У «Енисея» в начале игры на поле выйдут: Гаджибеков, Грицаенко, Комков, Кутьин, Рожков, Сарр, Семакин, Торбинский, Хабулов, Юрченко и Ятченко. В качестве запасных: Едапин, Костюков, Нестеренко, Савичев и Соболев.

У «Зенита» игру начнут: Азмун, Анюков, Дриусси. Дзюба, Ерохин, Жирков, Лунёв, Мак, Нету, Оздоев и Ракицкий. Запасные: Городовой, Заболотный, Иванович, Кержаков, Краневиттер, Маммана, Мусаев, Набиуллин, Нобоа, Смольников, Шатов и Эрнани.

Отметим, матч 30-го тура РПЛ состоится на поле «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге и начнется в 14:00 мск.