«Ювентус» готов обменять у «МЮ» Погбу на Дибалу и Сандро

Турин, Италия, , 12:54 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» готов выменять у команды «Манчестер Юнайтед» её французского полузащитника Поля Погбу сразу на двух своих игроков, сообщает 26 мая The Sunday Express.

По данным источника, руководство туринского клуба хочет предложить «МЮ» своего аргентинского нападающего Пауло Дибале и бразильского защитника Алекса Сандро. При этом оба игрока не выступают в основном составе с минувшего сезона и потому не против смены текущего клуба.

Также известно, что нынешний главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер попросил руководство куба определиться с составом команды до 1 июля 2019 года.

Отметим. Поль Погба пришел в «Ювентус» из «МЮ» в 2012 году на правах свободного агента и был снова продан в манчестерский клуб в 2016 году за 105 млн евро. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2021 года.