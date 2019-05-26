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«Анжи» переиграл «Урал» в матче молодежного первенства России

Спорт

1:0 в пользу хозяев

Каспийск, Дагестан, 26 мая 2019, 11:44 — REGNUM  Футбольный махачкалинский клуб «Анжи» обыграл с минимальным преимуществом екатеринбургскую команду «Урал» в матче 30-го тура молодежного первенства России по футболу.

Встреча прошла на 3-ем поле «Анжи-Арены» в Каспийске и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного в матче мяча стал полузащитник махачкалинской команды Мутаалим Магомедов, поразивший ворота соперника на 88-й минуте встречи.

Отметим, по итогам встречи клуб «Анжи» набрал 19 очков, что позволило ему финишировать в сезоне на пятнадцатом, предпоследнем месте в турнирной таблице молодежного первенства России. «Урал» так и остался на тринадцатой строчке с 23 очками.

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Футбол
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